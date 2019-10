Wéér ravage onder invloed van alcohol, anderhalve maand na vorig vonnis VHS

31 oktober 2019

14u36 0 Harelbeke B. mag van de politierechter in Kortrijk zes maanden niet met de wagen rijden omdat hij al voor de derde keer op korte tijd betrapt werd op sturen onder invloed. De laatste keer veroorzaakte hij ook een ongeval.

De feiten deden zich voor op 20 oktober vorig jaar in Harelbeke, amper anderhalve maand nadat B. in de Kortrijkse politierechtbank al voor de tweede keer een veroordeling opliep. B. raakte met zijn wagen van de weg af en botste onder meer tegen twee woningen. De materiële schade was aanzienlijk. De man bleek ook vrij zwaar geïntoxiceerd: hij liet meer dan twee promille alcohol in het bloed optekenen. Volgens zijn advocaat had de vriendin van de man het net uitgemaakt en liet ook een moeilijke jeugd waarin hij geconfronteerd werd met een gewelddadige stiefvader, z’n sporen na. B. rijdt nu al meer dan een jaar niet meer met de wagen, hij gaat met de fiets naar het werk. De rechter confronteerde de man met zijn opeenvolgende veroordelingen en het nieuwe dossier waarin hij zich moet verantwoorden. “U pleegde de laatste feiten anderhalve maand na een vonnis, blijkbaar heeft dat niet veel indruk op u gemaakt”, klonk het. B. kreeg naast het rijverbod van zes maanden ook een effectieve boete van 1.760 euro en moet ook een alcoholslot laten installeren in zijn wagen, voor een periode van één jaar.