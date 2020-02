Wateraftakpunten moeten plastic op sportterreinen terugdringen Joyce Mesdag

11 februari 2020

15u15 0 Harelbeke Sporters kunnen voortaan hun drinkwaterfles bijvullen aan zes wateraftakpunten in Harelbeke. Er zijn er vier geïnstalleerd op de site De Mol in Harelbeke, en dan nog telkens één aan de sportcentra in Hulste en Stasegem.

“Dankzij die wateraftakpunten zorgen we er niet alleen voor dat elke sportclub gratis water kan voorzien aan hun leden, maar kunnen we het gebruik van plastic flessen op onze sites tot een minimum beperken en misschien op termijn zelfs helemaal tot nul herleiden”, zeggen Michaël Vannieuwenhuyze van de Sportdienst en Valerie Claeys van de Milieudienst. “Dat er minder plastic flessen naar onze site worden meegebracht is enerzijds goed voor het milieu, het zorgt ook voor een propere site. Op vandaag blijven immers heel wat lege plastic flessen op de voetbalvelden slingeren. Bovendien heeft Stad Harelbeke een drinkwaterconvenant ondertekend en past dit ook perfect in dit kader.”

“De toestellen zijn er gekomen met dank aan De Watergroep”, zegt schepen van Sport Dominique Windels (Sp.a) “We hebben de intentie om ook volgend jaar nog extra drinkwaterpunten te voorzien op de verschillende sportsites.”