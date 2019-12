Warmste Week-actie en evenement ten voordele van Stop Darmkanker: “Papa zou trots zijn” Joyce Mesdag

05 december 2019

Harelbeke Clara en Louis Vermassen en hun mama Inge Vandeputte uit Harelbeke organiseren op 15 december het evenement PIEToresk in Uzien in Deerlijk, een eerbetoon aan hun papa en man Piet Vermassen, die in juni overleed. De opbrengst van dat event, én van de veiling en de grootschalige t-shirtverkoop die ze op poten zetten, gaat naar Stop Darmkanker. "Papa zou trots zijn op ons", zeggen Clara en Louis.

Piet Vermassen kreeg in 2017 het verdict: darmkanker. “Maar er was hoop”, zegt Louis Vermassen. “Er zou een stukje darm operatief verwijderd worden, en daarmee zou de kanker ook weg zijn. Papa kreeg na die operatie nog preventief chemo, want ‘je weet maar nooit’. Vorig jaar kreeg hij echter opnieuw slecht nieuws, de kanker was terug.” “Ondanks een innovatieve behandeling in december bleek de kanker in februari toch helemaal uitgezaaid. Er was niets meer aan te doen”, zegt Inge.

Afgelopen juni overleed Piet na enkele maanden in het ziekenhuis. Dat het zó snel zou gaan, had niemand verwacht. “Piet dacht zelf dat hij nog een hele tijd zou kunnen verder leven met zijn ziekte”, vertelt Inge. “Dat dachten we allemaal.” “Papa is aan het werk geweest tot en met de dag dat hij in het ziekenhuis is opgenomen, en hij is niet meer naar huis teruggekeerd”, zegt Louis.

Dat de Warmste Week naar Kortrijk komt, inspireerden het gezin om een actie op poten te zetten ten voordele van Stop Darmkanker. “Onze papa had één belangrijke levensleuze: het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen”, vertelt Clara. “Hij was consultant, en werd vaak ingezet om bedrijven in de problemen er weer bovenop te helpen. Dat verliep niet altijd zonder slag of stoot, maar die tegenwind zag hij als een noodzakelijk iets om zijn doel te bereiken. Het is een leuze die we, samen met een tekening van een papieren vliegtuigje, op zijn herdenkingsprentje lieten drukken. Het is ook een waarheid die op vele vlakken in het leven van toepassing is.”

Het leek het drietal een goed idee om het papieren vliegtuigje op t-shirts te laten drukken, en die te verkopen voor het goede doel. “Papa had heel veel connecties, en er boden zich spontaan mensen aan om te helpen en te sponsoren. Zo kwamen we op het idee om een veiling te organiseren waarbij we kunst verkopen, en daar een evenement aan te koppelen. Intussen hebben we al 900 t-shirts verkocht, een aantal waar we nooit op hadden durven hopen. Samen met de sponsoring die we overal binnen kregen, zitten we nú al aan een bedrag van 10.000 euro.”

En het evenement PIEToresk moet dan nog komen, op 15 december in Uzien. “Wie iets komt drinken op dat evenement steunt ook onze actie. Je kan er ook meedoen aan een tombola, met een luchtdoop in een vliegtuigje als hoofdprijs, bieden op onze kunstwerken in de veiling, een t-shirt kopen, en genieten van het optreden van Gesman. Iedereen is welkom.”

Clara, Louis en Inge geven het toe. “Het is allemaal wat uit zijn voegen gebarsten, dit hadden we nooit verwacht. Maar papa, een perfectionist tot en met, zou trots zijn, dat we dit op poten hebben gezet, speciaal voor hem dan nog.”