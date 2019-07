Vyncke schenkt stad kunstwerk van Kamagurka Joyce Mesdag

15u37 3 Harelbeke In het stadhuis van Harelbeke staat voortaan een werk van Kamagurka.

Het beeld maakt deel uit van het project Floating Dreams. 70 beelden, beschilderd door Kamagurka, stellen 70 actuele oorlogen voor. Dit project visualiseert het feit dat in iedere oorlog kinderen het grootste slachtoffer zijn. Het bedrijf Vyncke kocht een beeld dat de oorlog in Burundi voorstelt. De opbrengst van Floating Dreams gaat naar Mothers for Peace en Child Focus.

Nadat het beeld in het nest van de Vynckeneers tentoongesteld werd, wordt het beeld nu aan de stad geschonken. Nadat het tijdelijk geëxposeerd wordt in de inkomhal van het stadhuis, krijgt het een publieke plaats in een van de stadsgebouwen.