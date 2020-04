Vrouw uit water gered aan verlaagde Leieboorden LSI

27 april 2020

17u47

Bron: LSI 0 Harelbeke Aan de heraangelegde, nieuwe verlaagde Leieboorden in het centrum van Harelbeke is maandagnamiddag iets over 16 uur een vrouw uit het water van de Leie gered.

Niemand zag hoe de vrouw langs de Vrijdomkaai in het water terecht kwam. Passanten hoorden haar plots wel roepen en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer van de zone Fluvia was snel ter plaatse want de kazerne ligt aan de Leieboorden. Een reddingsactie op het getouw zetten, was niet meer nodig. De vrouw had zich kunnen vastgrijpen en kon door de toegesnelde ambulanciers uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht worden.