Vrouw terecht voor klap aan moslima na actie tegen moskee in Harelbeke

13 oktober 2020

Bron: LSI 1 Harelbeke Een 49-jarige vrouw uit Harelbeke riskeert een voorwaardelijke celstraf van acht maanden omdat ze na een actie van Voorpost tegen de komst van een moskee in Harelbeke een moslima een slag in het gezicht gaf. Een briefje ‘Geen moskee in onze buurt’ bleef op haar kaak plakken.

Op 15 april 2019 voerden Vlaams Belang en Voorpost rond de gemeenteraad een actie tegen de komst van een moskee langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke. Tal van kleefbriefjes werden verspreid met het opschrift ‘Geen moskee in onze buurt’. Volgens de openbare aanklager sloeg J.V. met zo’n briefje in haar hand tegen de kaak van een moslima. “Een haatmisdrijf, gewoon omdat ze een hoofddoek droeg”, aldus het openbaar ministerie. V. zelf ontkent dat ze een racistisch motief had. Meer zelfs: ze ontkende zelfs een slag te hebben uitgedeeld en vroeg de vrijspraak. Volgens haar was het haar schoonzoon die een duw gaf, maar had dit niets met de actie aan de gemeenteraad te maken en was er achteraf gewoon een schermutseling in een park.

Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij maar vroeg zich vooral af waarom alles was gebeurd. Vonnis op 10 november.