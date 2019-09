Vrouw brengt kindjes naar school, brand breekt uit en maakt huis onbewoonbaar VHS

De brandweer rukte maandagvoormiddag iets voor 21 uur uit naar de Luipaardstraat in Harelbeke. Sylvia Werbrouck (33) had er alarm geslagen omdat er brand was uitgebroken in haar rijwoning. De vrouw was kort afwezig geweest omdat ze haar twee kinderen naar school bracht. Toen ze terug thuis kwam, ontdekte ze de brand. De vuurhaard situeerde zich in de keuken, rond een koffiemachine die oververhit was geraakt en vuur had gevat. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, de brandschade bleef beperkt. “Maar omdat de rook zich overal verspreidde en vuil achterliet, kunnen we hier even niet wonen”, zegt bewoner Wouter Hooghe. “Door een tussenkomst van onze verzekeraar kunnen we enkele dagen op hotel. Intussen zal een gespecialiseerde poetsploeg alles weer netjes maken.” Tijdens de interventie werd de Luipaardstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.