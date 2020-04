Voorwaardelijke straf voor slaan bewakingsagent omdat man niet binnen mag roken. Alexander Haezebrouck

20 april 2020

15u18 0 Harelbeke Een 33-jarige man uit Bavikhove is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel omdat hij op 13 september vorig jaar een bewakingsagent enkele vuistslagen gaf tijdens Matexpo in Kortrijk. De bewakingsagent had hem aangesproken nadat beklaagde binnen een sigaret had opgestoken.

De 33-jarige man uit Bavikhove wilde tijdens de beurs Matexpo in Kortrijk binnen een sigaret opsteken. Toen een bewakingsagent hem aanmaande om zijn sigaret te doven, ging de man door het lint. Hij trok eerst het oortje van de radio van de bewakingsagent uit en gaf hem daarna zes rake vuistslagen. De bewakingsagent was een tijdje arbeidsongeschikt door de feiten. De dader had tijdens die beurs redelijk wat alcohol gedronken en kon zich niet meer herinneren dat hij zes keer had geslagen. Volgens hem waren het minder slagen. Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf moet hij ook een geldboete van 600 euro betalen.