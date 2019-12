Voorwaardelijke celstraf voor winkeldiefstal bij Brands Only LSI

16 december 2019

17u12

Bron: LSI 0 Harelbeke Een verdachte uit Antwerpen die ontkende dat hij op 21 juni2017 een winkeldiefstal bij kledingzaak Brands Only in Harelbeke pleegde, is door de Kortrijkse strafrechter toch tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden veroordeld. Na betrapt te zijn, gaf de dader een duw om te kunnen wegvluchten.

Het winkelpersoneel merkte op dat een man kledij in zijn broek verstopte. Toen hij de kassa zonder betalen wou passeren, grepen een winkelbediende en de winkelmanager in. Ze hielden de man staande maar door een duw te geven, slaagde hij er toch in te vluchten. In de buurt van de winkel bleef een Peugeot van Houari H. uit Antwerpen achter. In het voertuig lag het gsm-toestel van H. Maar de man ontkende. “Zowel de winkelbediende als de manager konden hem niet op foto herkennen”, aldus zijn advocaat. “Hij leende zijn voertuig uit en zat op die dag in Parijs.” De openbare aanklager vond die uitleg ongeloofwaardig en ook de rechter hechtte er geen geloof aan.