Voormalige boerderij wordt vakantiewoning/feestzaal De Kaleihoeve Joyce Mesdag

24 mei 2019

15u33 6 Harelbeke Bavikhove is een feestzaal/vakantiewoning rijker. Landbouwers Korien Van Bruwaene en haar man Bob Demuynck uit Tielt openden recent De Kaleihoeve, pal op de grens van Kuurne met Bavikhove. “Ik zit al mijn hele leven tussen de dieren, ik wilde écht eens iets anders doen”, vertelt Korien. “De gesprekken aan tafel gaan nu eens niet meer uitsluitend over koeien.”

Bob Demuynck (45) en Korien Van Bruwaene (45), die een koeienboerderij hebben in Tielt, namen enkele jaren geleden de oude boerderij over die Bobs ouders hadden gekocht. “We hebben er heel even aan gedacht om ook in die boerderij dieren te kweken, maar dat idee werd snel van tafel geveegd”, vertelt Korien. “We hebben sowieso al onze handen vol met ons eigen veebedrijf. Bovendien zijn zowel Bob als ik opgegroeid als kinderen van veetelers, we hadden echt wel eens zin in iets anders.”

Twee feestzalen

En Korien, die wilde zich altijd al graag ontpoppen tot de perfecte gastvrouw. “We hebben de oude koeienstal afgebroken, en vervangen door een ruim bijgebouw met twee feestzalen: eentje voor 80 personen en eentje voor 100 personen. In een derde ruimte is er een binnenzwembad en een infraroodsauna. Buiten is er een uitgebreid terras met buitenkeuken en een hele ruime tuin met een parking waar alle bezoekers hun wagen kwijt kunnen. De hoeve zelf hebben we verbouwd tot een vakantiewoning met vijf kamers, drie voor twee personen en twee voor vier personen.”

Het bleek een goed idee te zijn, want de agenda loopt aardig vol. “Tot oktober zijn onze weekends zo goed als allemaal volgeboekt”, zegt Korien. “Het is een ideale locatie voor babyborrels, communies, bedrijfs-, familie- en vrijgezellenfeesten,… Mensen hebben geen enkele verplichting, ze kunnen met gelijk welke brouwer of traiteur samenwerken. Ik geniet er echt van om mensen te ontvangen en hen de mogelijkheden te tonen van de Kaleihoeve. De momenten dat ik hier ben, zijn voor mij echt ontspanning. Het domein is hier prachtig, en het is hier veel minder hectisch dan in onze veebedrijf, waar toch vooral hard en veel wordt gewerkt. En het is echt leuk dat er aan tafel ook eens over iets anders gepraat wordt nu dan enkel maar over onze koeien”, lacht Korien.