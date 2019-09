Voorlopig geen rookmeldersactie in Harelbeke Joyce Mesdag

12 september 2019

18u00 0 Harelbeke Er komt voorlopig geen Harelbeekse actie waarbij je rookmelders tegen een voordelige prijs kan aankopen. Dat blijkt uit een antwoord van burgemeester Alain Top (sp.a) op een vraag van raadslid Brecht Vandeburie (N-VA).

“De burger moet echt wel beseffen hoe belangrijk het is om gewekt of attent gemaakt te worden dat er een beginnende brand is in zijn/haar woning”, zegt Vandeburie. “Woningbranden eisen jaarlijks nog tientallen mensenlevens. En meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Net zoals in enkele andere Vlaamse steden en gemeenten vraagt N-VA Harelbeke aan de stad om extra sensibilisering te willen ondersteunen in de aanloop naar 2020. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door op het stadhuis informatiebrochures te voorzien. Of zoals in de buurgemeenten Kuurne en Waregem een tijdlang het geval was, op het stadhuis een rookmelderverkooppunt voor de inwoners van Harelbeke te zijn. Om de Harelbeekse inwoner nog méér te stimuleren om rookmelders in zijn/haar woning te voorzien, minimum 1 per verdiep, stelt N-VA voor dat de stad Harelbeke ook 1 euro korting geeft aan ieder Harelbeeks gezin die de rookmelder aankoopt op het stadhuis.”

“Hulverleningszone Fluvia houdt regelmatig preventiecampagnes”, zegt burgemeester Alain Top. “We horen even of er nog aan zitten te komen, en of we eventueel kunnen aansluiten. Het lijkt ons geen goed idee om zelf initiatief te nemen, en bijvoorbeeld zelf de verkoop van rookmelders te organiseren. We willen geen concurrentie voor de winkeliers die rookmelders verkopen. Bovendien denken we niet dat 1 euro korting extra mensen zal overtuigen om rookmelders te kopen.”