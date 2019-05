Voorlopig geen plannen voor camera’s op de Leieboorden Joyce Mesdag

21 mei 2019

Er zijn voorlopig geen plannen om camera’s te plaatsen op de Leieboorden in Harelbeke, eens de werken daar klaar zijn. Dat blijkt uit een antwoord van burgemeester Alain Top (sp.a) op een vraag van raadslid Koen Opsomer (CD&V). “Met de recente gebeurtenissen in gedachten (Opsomer verwees naar de moord op Julie Van Espen in Antwerpen enkele weken terug nvdr.) kan dat misschien wel overwogen worden.” “We zijn gebonden aan een aantal voorwaarden als we camera’s willen plaatsen die openbaar domein in beeld brengen”, zegt Top. “Dat mag niet zomaar. Zo moet er een reden zijn om op een bepaalde locatie een camera te plaatsen. In onze stad hangen er nu op twee plaatsen. In het stadspark, omdat voorbijgangers daar een gevoel van onveiligheid ervaarden omwille van rondhangende mensen die er ook één of ander handeltje opzetten. Ook bij onze fietsenstallingen hangen camera’s, om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen. Wat de Leieboorden betreft: er is nog geen reden om daar camera’s te voorzien. Bovendien is het belangrijk te beseffen dat camera’s vaak geen criminaliteit ‘voorkomen’, enkel achteraf helpen de dader aan te wijzen.” “Misschien zorgen camera’s er wel voor dat bepaalde daden niet gesteld worden, dat gaan we nooit weten”, besloot Opsomer.