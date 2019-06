Voltallige oppositie stelt vragen bij investering paviljoen langs Leieboorden Joyce Mesdag

18 juni 2019

17u53 0 Harelbeke De drie oppositiepartijen in Harelbeke hebben de kostprijs van de bouw van het paviljoen langs de Leieboorden in vraag gesteld. De stad investeert 600.000 euro in een paviljoen langs de Vrijdomkaai. Het is de bedoeling dat zich daar een horecazaak vestigt, zodat bezoekers er een terrasje kunnen doen aan de Leieboorden.

N-VA heeft vorige legislatuur het dossier nochtans mee voorbereid. “N-VA Harelbeke is inderdaad altijd voorstander geweest om een zaak of terras in te richten op de vernieuwde Leieboorden”, zegt voormalig schepen Patrick Claerhout (N-VA). “Dit mag echter geen luxeproject worden waarvan niet eens garantie is of het ook zal slagen. 600.000 euro is een hele som en we zijn nog niet ten einde.” “Als we de kosten-baten van het project afwegen dan denken we dat er goedkopere opties zijn. Zoals een terras dat een verlengde is van de brasserie op de hoek, net zoals we dit kennen aan de Leieboorden in Kortrijk”, zegt Wout Patyn.

Ook Open VLD stelde zich sceptisch op. “De kostprijs van het paviljoen, in ruwbouwstaat dan nog, is vandaag fors hoger dan de initiële ramingen”, zegt Wouter Bouckaert. “ De concessiehouder zal nog heel wat moeten investeren in de afwerking en inrichting. We vragen ons af of dat wel haalbaar is voor een toekomstige uitbater, want die moet ook al een maandelijkse concessievergoeding van 1250 euro betalen. Het risico bestaat dat het eerder een duiventil dan een stabiele horecazaak wordt. Bovendien zijn er op de nieuwe markt nog tal van winkelpanden waar op vandaag nog geen invulling voor bestaat. Misschien geven we beter daar de kans aan de horeca in plaats van als stad zelf te investeren in het paviljoen.”

Raadslid Rik Vandenabeele van Vlaams Belang deelde de bezorgdheden van zijn collega’s.

Schepen Francis Pattyn (CD&V) liet niet na de collega’s van Open Vld en N-VA erop te wijzen dat het initiatief voor dit paviljoen vorige legislatuur al werd genomen, toen de beide partijen in de meerderheid zaten. CD&V heeft zich zelf altijd met de nodige terughoudendheid opgesteld rond dit thema. Dat zij nu als meerderheid het project moeten verderzetten, voelt misschien wat vreemd. “Onze houding in deze is niet veranderd. Onze eerste berzorgdheid is te zorgen dat al de rest draait, en groeit en bloeit. Er zijn nu drie concessiehouders in de running, als niemand van de drie intekent, dan bouwen we niet. Dacht ik.”