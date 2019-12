Voetgangerstunnel krijgt make-over dankzij kleurrijke streetart Joyce Mesdag

10 december 2019

15u59 0 Harelbeke De voetgangerstunnel bij het station van Harelbeke krijgt een make-over. Kunstenaars van het collectief Treepack zijn momenteel de muren aan het beschilderen.

Treepack is een organisatie die instaat voor muurschilderingen en streetartprojecten over de hele Benelux. Dit jaar waren ze actief in verschillende steden in België, waaronder Antwerpen, Leuven, Bredene, Kortrijk en Hasselt. Met hulp van meer dan 200 internationale kunstenaars wordt er nieuw leven geblazen in oude ruimtes en gebouwen en worden participatieve projecten met buurtbewoners opgezet om de Harelbeekse straten herop te waarderen. Op 4 december startte Treepack aan een nieuw kunstwerk in de onderdoorgang onder de spoorweg dichtbij het Harelbeekse station. Artiesten Lobster Robin en Simon Mannaerts, beiden afkomstig uit het Antwerpse, ontwierpen een verhaal dat zich afspeelt in Harelbeke en omgeving, met een leuke verwijzing naar de natuur, de bewoners en hun geschiedenis. “Het idee kwam van een bewoner die de onderdoorgang donker en onaantrekkelijk vond”, zegt schepen van Communicatie Dominique Windels (sp.a). “We borduurden verder op het idee en vonden in Treepack de ideale partner om de onderdoorgang op een professionele manier om te vormen tot een kunstwerk waarin heel wat elementen uit onze stad zichtbaar worden gemaakt.”