Viktor Notebaert en KRC Harelbeke moeten lessen trekken uit de bekernederlaag: “Dergelijke fouten in competitieverband vermijden” Piet Balcaen

13 september 2020

De bekermatch tussen Harelbeke en Wijgmaal werd een dubbeltje op zijn kant. Een dubbeltje die in blessuretijd spijtig genoeg aan de verkeerde kant viel. Althans voor Harelbeke dat ongetwijfeld wel een busreis richting Rupel-Boom had moeten boeken indien Enzo Vandekerckhove en Indy Vancraeyveldt meer koelbloedigheid voor doel hadden getoond.

In de eerste helft trof Vandekerckhove van dichtbij de binnenkant van de paal, terwijl na de pauze Vancraeyveldt een geschenk van de bezoekende doelman, die de bal slecht ontzette, weigerde te aanvaarden. Het had Harelbeke de kwalificatie opgeleverd, want terugkeren ging Wijgmaal in deze evenwichtige match met wisselend doch beperkt doelgevaar, niet doen. “We voetbalden voldoende kansen bij elkaar om het laken naar ons toe te trekken, maar omdat we die kansen onbenut lieten, kregen we in blessuretijd nog het deksel op de neus”, aldus Notebaert die wellicht ook had gezien dat doelman Thieren bij de 0-1 op zijn lijn bleef en wellicht teveel rekende op zijn defensie?

Leerrijke match en goede generale repetitie

“Misschien een inschattingsfout? Al betwijfel ik zelfs dat. De fout gebeurde eerder. De voorzet voorafgaand aan het bezoekend kopbaldoelpunt had er nooit mogen komen. Er werd toen te weinig druk gezet op de man in balbezit. Dergelijke fouten moeten we in competitieverband koste wat het wil, vermijden. Ik vond dat we een degelijke pot hebben gespeeld. Maar we misten wat scherpte om deze bekeropdracht tot een goed einde te brengen. Niet alleen bij de fase van de 0-1, maar eveneens bij onze afwerking. Met het oog op de start van de competitie moeten we de nodige lessen trekken uit de match tegen Wijgmaal. We wonnen dan wel niet, maar het werd toch een leerrijke match en goede generale repetitie.”

Snakken naar de eerste competitiematch tegen Lokeren

“Ook al had Bruno Derveaux graag het Koning Boudewijnstadion als trainer kunnen betreden, toch verliezen we beter een bekermatch dan een match in competitieverband. Onze eerste competitiematch, normaliter voorzien voor komend weekend, wordt door de kwalificatie van Lokeren verplaatst naar een midweekmatch. Spijtig, maar het is wat het is. We snakken met zijn allen naar die eerste match. Het wordt zaak om ons goed niveau aan te houden. Als we de komende anderhalve week nog wat kunnen werken aan onze automatismen, acht ik ons in staat om een goede match te spelen in Lokeren. Lokeren wordt beschouwd als een titelkandidaat. Dit terwijl wij ons goed vorig seizoen graag willen bevestigen. We zullen ons niet blindstaren op het resultaat van onze eerste match. Pas na een vijftal wedstrijden zullen we een eerste balans opmaken”, besluit de kapitein.