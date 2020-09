Vijftien maanden cel voor dieven na inbraken in 26 bestelwagens Alexander Haezebrouck

07 september 2020

14u01 0 Harelbeke Twee mannen van 37 en 28 jaar zijn veroordeeld tot elk vijftien maanden gevangenisstraf voor twee diefstallen met braak in Harelbeke en Evergem. In Harelbeke braken ze in augustus 2017 maar liefst in 26 bestelwagens in van het aannemersbedrijf Stadsbader nv.

Beide mannen hebben geen gekende woon- of verblijfplaats en braken in maar liefst 26 bestelwagens in bij het aannemersbedrijf. Ze gingen ervandoor met werfmateriaal voor in totaal 44.700 euro. Op de plaats van de inbraken vonden de speurders verschillende schroevendraaiers en een flesje water. Daarop werd DNA-materiaal van beide heren gevonden. In mei vorig jaar braken beide mannen binnen in een woning in Evergem. Ze gooiden het achterraam in om binnen te geraken. Ze gingen ervandoor met een ketting, uurwerk en een ring. Daar vonden de speurders bloedsporen. Opnieuw vonden ze een match met beide beklaagden. De twee zijn geen onbekenden voor het gerecht en werden eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld.