Vijfde leerjaar kan nu eigen knuffelbeer maken dankzij MyMachine Joyce Mesdag

25 juni 2020

16u21 0 Harelbeke De leerlingen van het vijfde leerjaar van de Stedelijke Basisschool Zuid in Harelbeke hebben vandaag hun MyMachine-‘droommachine’ in gebruik kunnen nemen.

Bij MyMachine bedenken kinderen uit het lager onderwijs een machine, die dan wordt uitgewerkt door studenten uit het hoger onderwijs en ten slotte in een werkend prototype omgezet wordt door leerlingen uit het technisch secundair onderwijs.

Het was in dit geval Tijn Veraghtert, student Industrieel productontwerpen aan Howest, die in samenwerking met leerlingen van het Guldensportencollege Engineering in Kortrijk een ‘Big Teddy machine’ maakte, een machine waarmee de leerlingen van de klas hun eigen teddybeer kunnen maken.