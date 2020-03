Vijf reusachtige nieuwe gisttanks voor brouwerij De Brabandere: heb jij ze zien voorbijkomen? Joyce Mesdag

09 maart 2020

17u01 0 Harelbeke Vandaag werden er bij Brouwerij De Brabandere in Bavikhove 5 nieuwe gisttanks van 165.000 liter geplaatst. “Deze installatie was een waar huzarenstukje met een transport over water en de openbare weg”, zegt Stijn Vermoere, marketingmanager.

Het gaat om tanks van 23 meter lang en 15.000 kg zwaar. “Geen sinecure omdat het water van de Leie te hoog staat door de overvloedige regenval van de voorbije weken. Daarom werd er 800 ton extra gewicht mee geladen en werd de kajuit van de schipper eraf gehaald. Zo werden alle risico’s om niet onder een brug te kunnen vermeden.”

Vanaf de kade werden ze op vrachtwagens geladen en over een afstand van 800 meter onder speciaal transport naar de site van Brouwerij De Brabandere gebracht. “Twee gigantische kranen zorgden ervoor dat de tanks op de juiste plaats terecht kwamen – ondanks de wind die stevig kwam opzetten.”

Met deze investering komt de totale capaciteit van Brouwerij De Brabandere op 350.000 hectoliter. “De investering van enkele miljoenen was nodig om een antwoord te bieden op de stijgende consumptievraag. Belgische bieren zijn in binnen- en buitenland nog altijd zeer geliefd en daardoor komt er een forse uitbreiding van onze capaciteit. We voeren op dit moment uit naar meer dan 55 landen zoals Rusland, US, Chili, Vietnam,… en dit aantal blijft stijgen. Enkele jaren geleden werd er sterk geïnvesteerd in een nagelnieuwe bottelarij en een gekoeld magazijn, waarbij de nood aan extra gisttanks een logische stap is.” Eén tank van 165.000 liter staat gelijk aan het equivalent van 600.000 frisse Bavik Super Pils’en.