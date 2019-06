Vier maanden voorwaardelijk voor drugsverslaafde man (45) Alexander Haezebrouck

17 juni 2019

Een 45-jarige man uit Harelbeke is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met uitstel omdat hij in 2017 in een drugonderzoek naar voor kwam als afnemer van cocaïne. De beklaagde erkende tijdens zijn verhoren dat hij sinds 2016 twee keer per week cocaïne aankocht, en dat voor 50 euro per gram. Er werd de man een minnelijke schikking aangeboden maar die werd niet betaald. Mijn toenmalige vriendin regelde al de geldzaken, maar ik weet nu dat ze dat helemaal niet heeft gedaan”, zei de man eerder tegen de rechter. Hij is ook veroordeeld tot een geldboete van 8.000 euro waarvan 400 euro effectief.