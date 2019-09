Vermiste vrouw (76) uit Leie gehaald LSI

09 september 2019

18u50

Bron: LSI 2

In Harelbeke is maandagavond het lichaam van Monica Amelynck (76) uit Harelbeke uit het water van de Leie gehaald. De vrouw was sinds zaterdagavond vermist, politie en gerecht verspreidden zondag een opsporingsbericht. Op zaterdagavond had Monica rond 19.15 uur haar woning langs de Bavikhoofsestraat verlaten. Sindsdien ontbrak elk spoor. Zondag zocht familie, politie en brandweer onder meer met een helikopter en een sonarboot naar de vrouw, zonder resultaat. Nieuwe zoekacties stonden op stapel, maar maandagnamiddag meldde een schipper dat hij een lichaam in het water van de Leie had zien drijven. De hulp van de duikers van de brandweer werd ingeroepen en na berging bleek het inderdaad om het lichaam van de vrouw te gaan.