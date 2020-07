Verkoeling zoeken in natuurcentrum De Gavers? Vergeet uw mondmasker niet Peter Lanssens

31 juli 2020

10u02 0

We staan voor een warmere zomerperiode. Wie verkoeling opzoekt in het provinciaal recreatie- en natuurcentrum De Gavers in Harelbeke, moet er rekening mee houden dat je er op sommige plaatsen verplicht een mondmasker moet dragen. Dat is zo bepaald in een enkele dagen geleden aangepast politiebesluit. Bezoekers moeten een mondmasker dragen op de parkings in de Eikenstraat en de Stasegemsesteenweg, op de speelpleinen, in de zwemzone, op de hondenloopweide én op de grote baan tussen de parking Eikenstraat en de zwemzone. Wie dat weigert te doen en tegen de lamp loopt, krijgt zonder pardon een boete van 250 euro.