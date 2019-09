Verkeershinder door werken in de Politieke Gevangenenstraat Joyce Mesdag

04 september 2019

Vanaf deze week tot en met vrijdag 27 september is er verkeershinder in de Politieke Gevangenenstraat in Harelbeke door werken. Er worden nutsleidingen geplaatst in opdracht van Fluvius en De Watergroep. De doorgang in de Politieke Gevangenenstraat wordt onderbroken ter hoogte van de Hallestraat, komende van de Generaal Deprezstraat. Er is een omleiding voorzien via de Hallestraat - Spinnerijstraat - Venetiëlaan (enkel in deze richting). Komende van de Venetiëlaan is eenrichtingsverkeer voorzien tot aan de Hallestraat.