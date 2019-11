Verhakkeld wrak blijft steken op brugreling na zware botsing VHS

18u13 20 Harelbeke In Stasegem (Harelbeke) is dinsdagavond een man zwaargewond geraakt bij een spectaculair ongeval. Hij botste tegen een vrachtwagen, zijn verhakkelde auto bleef hangen op de reling van een brug.

Het ongeval gebeurde rond half vijf op het verkeerscomplex aan de R8 in Stasegem. De bestuurder van een Opel Astra week er om nog onbekende reden af van z’n rijvak. Hij botste aan de linkerkant van de weg frontaal met een vrachtwagen. Door de klap werd de Opel Astra aan de rechterzijde opengereten. Brokstukken vlogen in het rond, een wiel belandde in de graskant naast de lager gelegen Visserskaai. De bestuurder van de personenwagen liep zware verwondingen op maar kon uiteindelijk zelf uit het wrak klauteren. Aan het motorcompartiment van zijn verhakkeld voertuig brak brand uit maar dat was gauw geblust. Het ongeval zorgde voor een nog langere file dan gewoonlijk tijdens de avondspits op de naastgelegen R8.