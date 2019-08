Vergunning voor omstreden gebedshuis in villa Peter Lanssens

08 augustus 2019

16u37 4 Harelbeke Het provinciebestuur verleent een stedenbouwkundige vergunning aan de moslimgemeenschap Bader voor de inrichting van een omstreden gebedshuis in een villa in Harelbeke. De vergunning omvat een wijziging van functie van handelspand naar gebedsruimte en de bijhorende aanleg van een parking langs de Kortrijksesteenweg (N43). Belangrijkste voorwaarde: het maximum aantal aanwezigen tijdens het vrijdaggebed wordt beperkt tot 80 personen.

Tot 80 buurtbewoners tekenden tevergeefs beroep aan bij het provinciebestuur, nadat het dossier eerder al werd goedgekeurd door het stadsbestuur van Harelbeke. Omwonenden vinden het vooral niet kunnen dat de moskee in een beschermde villa komt, die onder meer door de fraai gesculpteerde pilasters als bouwkundig erfgoed geklasseerd is. Vlaams Belang voerde op 15 april actie voor aanvang van de gemeenteraad in Harelbeke. “We roepen de buurtbewoners op om niet op te geven en naar de raad voor vergunningsbetwistingen te trekken”, zegt federaal parlementair Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “We blijven de buurtbewoners steunen in hun verzet. We willen deze villa vrijwaren en zo ons erfgoed beschermen”, aldus Vermeersch. Vlaams Belang wijst er verder op dat de moslimgemeenschap tot op heden nog geen erkenningsdossier indiende. Wanneer het gebedshuis er komt, is nu nog niet duidelijk. Bader bekijkt het.