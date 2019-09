Vandalisme aan toegangsdeur Chiroheem LSI

23 september 2019

12u40

Bron: LSI 0 Harelbeke Aan het Chiroheem van De Sprokkels in Hulste (Harelbeke) is zaterdagavond of – nacht de toegangsdeur vernield.

De daders drongen niet binnen in het heem in de Tieltsestraat en er verdween dus ook niets. De ingangsdeur liep wel zware schade op. Van de vandalen is voorlopig nog geen spoor. Wie zaterdagnacht iets gemerkt heeft, kan contact opnemen met de politie van de zone Gavers of met de Chiroleiding.