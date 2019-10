Vanaf januari werkt stadhuis enkel op afspraak Joyce Mesdag

22 oktober 2019

15u38 3 Harelbeke Vanaf 6 januari 2020 kan je enkel met een afspraak terecht in het stadhuis van Harelbeke.

“Er zijn heel wat voordelen verbonden aan deze nieuwe manier van werken”, zegt schepen van communicatie en participatie Dominique Windels. “Het grootste voordeel is dat je niet meer moet wachten en je ook altijd op voorhand weet hoe lang jouw bezoek aan het stadhuis zal duren. De medewerkers van het stadhuis kunnen de afspraken – indien nodig – voorbereiden en nemen de nodige tijd voor je vraag. Met andere woorden: de medewerkers verwachten je.”

“Je moet voor heel wat zaken niet eens naar het stadhuis komen: die kan je online regelen via www.harelbeke.be/eloket. Je kan er attesten opvragen en zelfs de eerste stap van je adreswijziging kan je online regelen. “Het zal even wennen zijn, maar we zijn overtuigd dat we met dit project onze dienstverlening heel wat efficiënter aanpakken en dat deze nieuwe manier van werken snel ingeburgerd geraakt,” zegt schepen Windels.

Je kan al een afspraak vastleggen (online, telefonisch of aan het onthaal) vanaf december. Het kan via www.harelbeke.be/afspraak. “Zelfs via de facebookpagina van Harelbeke kan je een afspraak maken. Via de bevestigingsmail die je ontvangt, kan je je afspraak wijzigen of annuleren. Heb je thuis geen computer? In de bibliotheek van Harelbeke en Hulste kan je terecht op de publieke PC’s (gratis voor leden van de bib). Je kan ook altijd bellen om een afspraak te maken of langskomen bij het onthaal van het stadhuis”, zegt Windels.