Vanaf januari 15 deelwagens verspreid over Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Menen, Waregem en Zwevegem Joyce Mesdag

22 september 2020

17u21 0 Harelbeke Vanaf januari 2021 zullen verspreid over Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Menen, Waregem en Zwevegem 15 deelwagens ingezet worden. De steden en gemeenten werken voor dit Lokaal Klimaatproject Deelmobiliteit samen met Intercommunale Leiedal en Autodelen.net.

“In dat project slaan de partners, met steun van de Vlaamse minister van Omgeving, de handen in elkaar om de deelmobiliteit in Zuid-West-Vlaanderen de komende jaren zo breed mogelijk te verspreiden, want het aanbod aan deelauto’s en deelfietsen is nog lang niet bij iedereen ingeburgerd”, zegt Jeroen Vanthournout van Leiedal.

“Door samen te werken over de gemeentegrenzen heen kan het aanbod aan deelauto’s en deelfietsen sneller groeien, ook in kernen buiten de stad. Verschillende steden en gemeenten zetten een groepsaankoop voor deelmobiliteit op en zochten - met de hulp van Leiedal en Autodelen.net en een financieel duwtje vanuit het Lokaal Klimaatproject - samen één autodeelaanbieder. Daarbij kwam FOX Share uit de bus. Begin 2021 zullen de wagens in het straatbeeld te zien zijn.”

Autodelen.net voorziet ook infosessies in verschillende steden en gemeenten. Tijdens die infosessies leren buurtbewoners alles over de verschillende vormen van deelmobiliteit, wat de voordelen zijn en hoe het precies werkt. Als er al deelwagens in de buurt zijn, wordt er dieper ingegaan op de praktische werking ervan.