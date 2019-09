Valerie is nieuwe directeur van

de Stedelijke Basisschool Joyce Mesdag

03 september 2019

De Stedelijke Basisschool van Harelbeke heeft een nieuwe directeur: Valerie Provost uit Aalbeke. Zij is kleuterleidster van opleiding, maar was eerder al 14 jaar directeur van de Gemeentelijke Basisschool Kortrijk-Kooigem. “Ik volg Luc Byttebier op als directeur van de Stedelijke Basisschool van Harelbeke. Luc had niet de intentie om het directeurschap als definitieve job op te nemen. Hij wil graag terug aan de slag met de vierdeklassers binnen deze school. Voor beiden zal het even wennen worden, maar we zijn ervan overtuigd dat onze school een plek is waar het goed is om te leren en te leven.”