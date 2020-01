Vader en zoon geven zich na vechtpartij in loungebar aan bij politie LSI

23 januari 2020

16u40

Bron: LSI 7 Harelbeke De twee mannen die afgelopen weekend in loungebar Pourqoui Pas in Harelbeke een 32-jarige man flink toetakelden, hebben zich zelf bij de politie aangegeven. Ze deden dat samen met hun advocaat Thomas Vandemeulebroucke. Volgens de vader en zoon ontstond de vechtpartij nadat het slachtoffer hen al enige tijd bedreigde en intimideerde.

Rond half vijf zaterdagnacht kreeg Niels Debaermaeker (32) uit Harelbeke plots slagen en schoppen. Hij liep onder meer een neusbreuk op. Hij was er samen met zijn partner aanwezig op het feest ter gelegenheid van het 2-jarig bestaan van de loungebar. Volgens het slachtoffer werd hij uit het niets aangevallen toen hij rustig stond te babbelen aan een tafeltje. “Onwaar”, zeggen de 50-jarige vader en zijn 27-jarige zoon uit Kortrijk die zich donderdag bij de politie van de zone Gavers samen met hun advocaat aanboden. “Ze deden dat na de media-aandacht die aan de vechtpartij is gegeven”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Omdat ze bedreigd, geïntimideerd en lastig gevallen werden, reageerden ze. Dat zal duidelijk uit de camerabeelden blijken. Er is onvrijwillig een slag gegeven en er is duw- en trekwerk geweest, meer niet.”

Volgens het Kortrijkse parket konden vader en zoon via camerabeelden geïdentificeerd worden. Na grondig verhoor kregen ze een dagvaarding in snelrecht mee. Dat betekent dat ze zich binnenkort voor de correctionele rechtbank zullen moeten verantwoorden.