UV-meter in de Gavers toont aan hoeveel je moet smeren Joyce Mesdag

19 juni 2019

In provinciedomein Gavers in Harelbeke hangt voortaan een digitale UV-meter, waarop je kan aflezen hoe fel de UV-zonnestraling is. Het is meteen een primeur, want in geen enkel ander Vlaams Provinciedomein hangt een dergelijk toestel. Naast de UV-meter hangt een bord met pictogrammen, die aangeeft of je zonnecrème moet smeren en hoeveel.

“Mensen denken al te vaak als er geen felle zon is dat ze niet aan UV-licht worden blootgesteld”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Milieu. “Zo’n UV-meter met wat uitleg naast, zorgt toch voor wat extra duiding. We hebben bewust met pictogrammen gewerkt omdat ook anderstaligen en kinderen de boodschap zouden begrijpen.”

Vandaag werd meteen ook een app gelanceerd die je gratis op je smartphone kan installeren. Je vindt er niet alleen de kalender met evenementen in de Gavers, je vindt er ook de openingsuren van de zwemzone terug.