Unizo Leiekracht maakt genomineerden bekend voor Gala van de Ondernemer Joyce Mesdag

30 januari 2020

21u53 0 Harelbeke De Harelbeekse Unizo-afdeling Leiekracht heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de tweede editie van het Gala van de Harelbeekse Ondernemer.

Die avond reikt de Unizo-afdeling, in samenwerking met het Handelscomité, in verschillende categorieën awards uit aan ondernemende inwoners van Harelbeke of Harelbeekse bedrijven die een pluim verdienen voor wat ze in 2019 hebben gerealiseerd. Naast de awards voor ‘meest gedreven starter’, ‘strafste handelaar’ en ‘spraakmakendste bedrijf’, is er dus jaar ook een award voor ‘ijverigste vrije beroep’.

In de categorie ‘Strafste Handelaar’ zijn Claude Baert en Nathalie Naessens van B-Trendy genomineerd, Eline Declercq en Esmeralda Santens van De Computerfabriek en Julie Geldhof van Haute-Unique. In de categorie Spraakmakendste Bedrijf is dat TheaTech bvba van Alexander Ronsse, Re.Fine skin & body sculpting van Kenneth Lambrecht en Deco Bonot van Gaetan Bonot. Fien Duchi van Apotheek Duchi, Gianni Vervaeke van VTC Taxi en Olivia Couvreur van Cara Rosa maken kans in de categorie ‘meest gedreven starter’. Bob Bulcaen van Wit Blad, Saskia Garré en Annelies de Meulemeester van DAP De Lei(e)band en Jan Maes van HarelDENT maken kans in de categorie ‘ijverigste vrij beroep.’

Het Gala gaat door op 15 februari.