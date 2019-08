Twee vermiste kinderen na 2 uur teruggevonden

op parking in De Gavers AHK

25 augustus 2019

20u27 0

Zondagavond was er even paniek in het provinciedomein De Gavers in Harelbeke. De ouders van twee kindjes vonden hun kroost plots niet meer. “Ze waren ze uit het oog verloren ter hoogte van de zwemzone”, vertelt commissaris Kris Crepel van de politiezone Gavers. Nadat de kinderen een uur vermist waren, werd een duikteam van de brandweer opgeroepen om in het water te zoeken. Dat bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig. De kinderen werden na een zoektocht van zo’n twee uur teruggevonden op een parking. “Ze waren helemaal naar de andere kant van het domein gewandeld. Eind goed al goed, gelukkig.”