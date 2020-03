Twee privéfeestjes met 20 aanwezigen stilgelegd door politie in Harelbeke LSI

22 maart 2020

19u50

Bron: LSI 260 Harelbeke In Harelbeke heeft de politie van de zone Gavers zaterdagnacht twee privéfeestjes in woningen stilgelegd. Daarbij waren in totaal 20 personen aanwezig. Een café en een bar moesten de dag ervoor gesloten worden.

In totaal stelde de politiezone in Deerlijk en Harelbeke sinds de start van de coronamaatregelen al 11 processen-verbaal op. Zaterdag liepen een bar en een café tegen de lamp omdat ze toch nog open bleven. Daarbij waren in totaal 10 klanten aanwezig. Er waren zelfs enkele bestuurlijke aanhoudingen nodig om de situatie te bedaren. Zaterdagnacht troepten in Harelbeke in 2 privéwoningen dan nog eens in totaal 20 personen samen. Ook zij zijn één voor één geïdentificeerd en riskeren celstraffen tot 3 maanden en boetes tot 4.000 euro. Het aantal overtreders liep in Harelbeke en Deerlijk al op tot 40.

Harelbeeks burgemeester Alain Top pikte op deze vaststellingen in en verstuurde een oproep via Facebook. “Beste inwoners, er bereiken me meer en meer berichten als zouden café’s én inwoners zich niet aan het SAMENSCHOLINGSVERBOD houden. Cafés houden achter gesloten gordijnen open zijn en in privéwoningen worden nog steeds feestjes gehouden. DOE DIT NIET AUB ! Iedereen weet intussen dat het #coronavirus erg besmettelijk is en toch beseffen sommigen dat nog niet. Als we Italiaanse en Spaanse toestanden willen vermijden dan hou je je aan het samenscholingsverbod. We willen een Corona-slachtoffer toch niet op ons geweten hebben zeker? De politie doet effectieve controles en zal niet nalaten PV op te stellen bij elke overtreding. Onthou dat hoe beter we ons aan de regels houden, hoe sneller we terug naar het gewone leven terug kunnen keren! #samentegencorona #iedereendoetmee #blijfinuwkot”.