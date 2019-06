Twee lichtgewonden na frontale botsing, 22 jaar oude Mercedes SL zwaarbeschadigd LSI

02 juni 2019

19u39

Bron: LSI 0 Harelbeke Bij een frontale botsing op de Heerbaan in Harelbeke zijn zondagavond rond half zes twee personen lichtgewond geraakt. Bij het ongeval raakte een Mercedes SL van 22 jaar oud zwaar beschadigd. “Het doet pijn aan mijn hart”, aldus eigenaar Géry Decock uit Stasegem (Harelbeke).

Géry was met zijn echtgenote in hun Mercedes op weg naar huis. Hij nam daarbij de weg van Deerlijk naar Stasegem. “Ik zag uit de tegenovergestelde richting een bestelwagen komen die op het andere rijvak reed”, vertelt Géry. “Ik dacht dat hij zeer vroegtijdig aan het voorsorteren was om links in te slaan. Maar dat was niet het geval. Zelfs voorbij die linkse weg bleef hij op mijn rijvak rijden. Ik stond bijna stil en kon niet meer verder naar rechts uitwijken. Hij knalde pardoes en frontaal op mijn wagen. Niet het voertuig waar ik dagelijks mee op de weg ben. De Mercedes komt enkel maar buiten bij mooi weer. Wellicht doe ik er maar 500 kilometer per jaar meer mee. Bijzonder spijtig. De aanrijder vertelde dat hij een auto aan het inhalen was omdat hij die automobilist er attent wou op maken dat hij met een lekke band reed. Larie en apekool volgens mij.”

De echtgenote van Géry en de man achter het stuur van de aanrijdende Citroën Berlingo raakten lichtgewond en gingen met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Door het ongeval bleef de Heerbaan plaatselijk zo’n drie kwartier afgesloten.