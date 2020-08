Twee jongeren gooien rauw ei vanaf Kuurnebrug naar opvarenden plezierbootje VHS/LPS

10 augustus 2020

11u17 14 Harelbeke Een gezelschap dat zondagnamiddag met stuurman Joeri Pauwels uit Kortrijk een boottochtje maakte op de Leie, is in Harelbeke bekogeld met een ei. “Het was schrikken”, zegt passagier Vince De Vriese (54) uit Rollegem.

DJ Joeri Pauwels heeft van de coronapariode gebruik gemaakt om zich om te scholen tot stuurman van zijn eigen plezierbootje waarmee hij tegen betaling mensen laat genieten van de pracht van de Leie. Zondag rond 16 uur was het echter minder plezierig aan de Kuurnebrug in Harelbeke. “Twee jonge gasten gooiden met een rauw ei naar de boot”, zegt Joeri. “Het spatte uiteen op de achterkant. Enkele passagiers raakten besmeurd. Daarna sprongen die gasten op hun fiets en reden ze weg richting Kuurne.”

Passagier Vince De Vriese (54) uit Rollegem werd getrakteerd op een portie smurrie. “Mijn rug hing er vol van”, zegt de man. “We schrokken ons rot. Toen het ei op de boot viel, leek het alsof er een steen op de boot neerkwam. We mogen van geluk spreken dat niemand door het ei geraakt werd. De brug is behoorlijk wat meters hoog boven het wateroppervlak. Er zat dus behoorlijk wat kracht achter het vliegende ei.”

Skatertypes

“Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt”, zegt Pauwels. “Sporadisch wordt er wel eens gespuugd vanop een brug, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Opvallend was dat die twee jonge gasten alles filmden, alsof ze hun ‘heldendaad’ wilden vastleggen.” Het gezelschap op de boot maakte melding van het incident bij de politie. Er is ook een beschrijving van de twee eiergooiers. “De ene had wit haar, zoals de Witte van Zichem”, besluit Vince De Vriese. “De andere had donker haar, bruin wellicht. Beiden zagen er uit als skatertypes, hadden een pet op en droegen een rugzak.” Wie informatie heeft over de jongeren, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.