Twee jongeren gezocht na mogelijke brandstichting op De Gavers LSI/VHS

30 mei 2020

21u21

Bron: LSI/VHS 0 Harelbeke Op recreatie- en natuurdomein De Gavers in Harelbeke zijn zaterdagnamiddag zo’n 150 m² struiken en bomen afgebrand. Mogelijk is de brand door twee jongeren aangestoken. De politie is een onderzoek gestart.

In de buurt van de Eikenstraat ontstond de brand op het provinciaal domein. De brandweer van de zone Fluvia kon dankzij de inzet van twee tankwagens het vuur snel onder controle krijgen. Toegang krijgen tot het domein bleek nog de lastigste klus want de poort om het domein op te rijden, bleek dicht. Uiteindelijk kon de brand tot een oppervlakte van zo’n 150 vierkante meter beperkt worden. Mogelijk staken twee jongeren het vuur aan. Levensgevaarlijk, want ook op provinciale domeinen in West-Vlaanderen geldt door de droogte code oranje en is er sowieso verhoogd brandgevaar.