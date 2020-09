Twee jaar voorwaardelijk voor aanranden 10-jarig meisje Alexander Haezebrouck

30 september 2020

20u11 1 Harelbeke Een 26-jarige man uit Harelbeke is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 6 maanden effectief voor het aanranden van een 10-jarig meisje. Hij deed dat toen hij aan het babysitten was op de kinderen van zijn vriend in 2017.

De feiten dateren van september 2017 tot juli 2018. In die periode zou de 26-jarige man uit Harelbeke het meisje tot zes keer bepoteld hebben. Volgens het openbaar ministerie en de ouders van het meisje verkrachtte de man het meisje tot zes keer toe. De feiten kwamen aan het licht nadat het meisje erover schreef in een brief aan haar begeleidster. Ze schreef dat het waar was wat haar begeleidster vermoedde. ‘Hij doet het met mij ook al wil ik het niet, toch doet hij het’, schreef ze. Maar dat ontkende de 26-jarige Harelbekenaar met klem. De rechter sprak hem nu ook vrij voor de verkrachting maar veroordeelde hem wel voor de aanranding van de eerbaarheid. Zijn advocaat liet tijdens de pleidooien ook verstaan dat het maagdenvlies van het meisje na onderzoek nog intact bleek te zijn. “Als ik aan specialisten vraag of dat mogelijk is wanneer de feiten waarvoor hij vervolgd wordt hebben plaatsgevonden, dan zeggen ze me dat dat erg onwaarschijnlijk is”, klonk het. Tijdens het uitlezen van zijn gsm vond de politie ook websites waarop hij zocht naar porno met minderjarige meisjes. Naast de gevangenisstraf is hij ook veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 800 euro. Hij is ook 10 jaar ontzet uit zijn rechten en mag 10 jaar lang geen gezag functie uitoefenen tegenover minderjarigen. Aan het meisje en haar ouders moet hij in totaal 2.350 euro schadevergoeding betalen.