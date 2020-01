Twee jaar cel voor wurgpogingen bij zoon tijdens ruzies LSI

15 januari 2020

12u10

Bron: LSI 0 Harelbeke Een 51-jarige man uit Harelbeke is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan de helft effectief, omdat hij zijn 24-jarige zoon tijdens een ruzie probeerde te wurgen.

Op 23 augustus 2019 liep een ruzie tussen vader en zoon aan het appartement van de zoon volledig uit de hand. Vader Peter V. vloog zijn zoon naar de keel en probeerde hem te wurgen. Daarna vertrok hij naar zijn woning, waar even later ook de zoon arriveerde. Opnieuw kwam het tot een ruzie waarbij de zoon zijn vader een zatlap noemde. Ook daar vloog Peter V. de zoon naar de keel. De rechter kwalificeerde de feiten als poging doodslag, een zware kwalificatie. V. had alles ontkend en verklaarde dat de verwondingen aan de nek van zijn zoon er al voor de incidenten waren. De rechter verklaarde alles toch bewezen. Aan zijn zoon moet V. een schadevergoeding van 450 euro betalen.