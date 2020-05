Twee gevaarlijke kruispunten op de Heerbaan worden aangepakt Joyce Mesdag

13 mei 2020

20u58 2 Harelbeke Volgend jaar worden twee kruispunten op de Heerbaan aangepakt: het kruispunt met de Arendstraat en dat met de Wijdhagestraat. Er wordt 15.000 euro voorzien voor een studie die moet bepalen op welke manier de gevaarlijke kruispunten verkeersveiliger gemaakt kunnen worden.

“De Heerbaan is al enkele jaren een probleemstraat”, zegt schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen). “Je mag er maximum 50 kilometer per uur rijden, maar bewoners klagen al langer dat te veel bestuurders zich niet aan die snelheidsbeperking houden. Metingen wijzen dat ook uit. Aangezien er geen plannen zijn om de Heerbaan in de komende jaren helemaal te vernieuwen, hebben we nu besloten de twee gevaarlijke kruispunten heraan te leggen, om de snelheid er af te remmen. Dat zal op korte termijn gebeuren, eind dit jaar of begin volgend jaar. Een studie zal uitwijzen op welke manier we de kruispunten best aanpakken.”