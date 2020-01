Twee-Bruggenstraat en Vrijdomkaai voortaan zone 30, knip moet het veiliger maken voor fietsers Joyce Mesdag

22 januari 2020

17u58 0 Harelbeke Nu de Leiewerken erop zitten, en de Twee-Bruggenstraat en Vrijdomkaai heraangelegd zijn, is de verkeerssituatie er gewijzigd.

Beide straten zijn volledig opgenomen in een zone 30. In de Twee-Bruggenstraat ter hoogte van de draaifietsbrug is er een verkeersfilter geplaatst waar enkel fietsers en hulpdiensten mogen passeren. De nieuwe straat in aanleg naast Westoever wordt eenrichtingsverkeer van de Twee-Bruggenstraat naar Ter Abdijhoeve. Ter Abdijhoeve zelf blijft voor het verkeer in twee richtingen. Het Leiestraatje tussen de verkeerslichten en de Twee-Bruggenstraat is eenrichting naar de Twee-Bruggenstraat toe. Enkel de brandweer mag uitrijden van de kazerne in beide richtingen.

De nieuwe verkeersregels zijn er vooral gekomen om de veiligheid van de zachte weggebruiker te verbeteren. De straten maken immers deel uit van de fietssnelweg tussen Gent en Kortrijk. De knip heeft als bedoeling dat de Twee-Bruggenstraat niet meer als sluipweg kan gebruikt worden en er dus enkel bestemmingsverkeer rijdt.

Meer info en een plannetje vind je via https://www.harelbeke.be/nieuws/gewijzigde-verkeerssituatie-twee-bruggenstraat-en-vrijdomkaai.