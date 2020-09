Trucker rijdt in op voorligger in werfzone op E17: weer kilometerslange file VHS

12u16 2 Harelbeke Een Italiaanse vrachtwagenchauffeur raakte dinsdagvoormiddag gewond bij een ongeval op de E17, toen hij te laat een stilstaande voorligger opmerkte en een botsing niet kon vermijden. Het ongeval gebeurde in de werfzone op de E17, op het grondgebied van Harelbeke.

Een Nederlandse trucker die vaart had geminderd voor de opdoemende file als gevolg van wegenwerken op de E17, werd dinsdagvoormiddag rond half tien aangereden door een Italiaanse collega die al een tijd achter hem aan reed. Dat gebeurde toen de Nederlander net stil stond. De cabine van de aanrijder raakte flink beschadigd door de botsing tegen de bulkwagen. Omdat zowel links als rechts het portier van de aanrijdende vrachtwagen niet meer open kon, moest de brandweer de trucker bevrijden. Hij liep oppervlakkige verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Al tiental ongevallen

Door de botsing was maar één rijstrook meer vrij in de richting van Frankrijk. Er vormde zich een file die reikte tot aan het op- en afrittencomplex in Deerlijk. Het duurde een hele tijd voor er weer normaal verkeer mogelijk was. De voorbije weken gebeurde in de werfzone op de E17 in beide richtingen al een tiental ongevallen. De werken zouden normaal al afgerond zijn maar bijkomende werken door schade aan enkele bruggen gooiden roet in het eten. Als alles goed gaat, zouden de werken tegen half september voorbij moeten zijn.