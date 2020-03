Traiteurbedrijf Esthio ziet schoolmaaltijden dalen van 15.000 naar 300 per dag. ‘We pakken nu uit met levering aan huis’ Joyce Mesdag

26 maart 2020

14u52 0 Harelbeke Traiteurbedrijf Esthio, dat normaal 14 tot 15000 schoolmaaltijden levert per dag, pakt uit met een levering aan huis om de coronacrisis door te komen.

“De impact van de coronacrisis is op ons bedrijf is gigantisch”, zegt medezaakvoerder Brecht Vervaeck. “Nu de scholen niet meer open zijn, is het aantal maaltijden dat we produceren gezakt naar een 300-tal per dag. We zijn gelukkig een financieel gezond bedrijf, maar een meevaller is het natuurlijk niet dat we vandaag 53 medewerkers op economische werkloosheid moeten zetten… Maar we blijven strijdvaardig, en we zijn we wat oplossingen aan het zoeken. Zo hebben we nu een concept uitgewerkt voor leveringen aan huis, in Harelbeke en Kuurne. We zijn intussen anderhalve week bezig met het concept, en leveren al zo’n 75 tot 100 maaltijden per dag. Een klein succes toch wel al, we hopen dat er nog bijkomen.”