Traiteurbedrijf Esthio kreunt onder coronacrisis: ‘1000 maaltijden per dag aan schoolkinderen in plaats van 15.000' Joyce Mesdag

17 maart 2020

Harelbeekse traiteursbedrijf Esthio kreunt onder de gevolgen van de coronacrisis. “Daar waar we andere dagen 14.000 tot 15.000 maaltijden leveren aan scholen per dag, zitten we nu op een 1000-tal maaltijden”, zegt medezaakvoerder Brecht Vervaeck. En dat terwijl het bedrijf momenteel zwaar aan het uitbreiden is.

“Het is ook logisch dat wij dit meteen voelen”, zegt Vervaeck. “Als kinderen niet meer naar school gaan, eten ze er ook niet meer ’s middags. Op dit moment nemen er nog een 45-tal scholen eten bij ons, maar dat aantal neemt dag na dag af. Gelukkig hebben we heel flexibele en begripvolle leveranciers, die begrijpen dat we nu in plaats van de gebruikelijke pakweg 3000 kg vlees maar 2 tot 300 kg afnemen. We hopen dat deze crisis snel overwaait.”

Het is bijna 2 jaar geleden dat Esthio zwaar in de problemen kwam door de salmonellabesmetting waar het bedrijf uiteindelijk zelf niet verantwoordelijk voor bleek te zijn. “Mijn vader startte dit bedrijf meer dan 30 jaar geleden. Nooit zijn er problemen geweest, en dan twee keer op twee jaar is er zo’n zware crisis. Ik had toch echt wel een déjà-vu gevoel deze week.”

Maar ze blijven positief bij Esthio. Het bedrijf is aan het uitbreiden. “We hebben het gebouw hiernaast opgekocht, en zijn dat helemaal aan het strippen, om het dan te verbinden met ons bestaand gebouw. Onze bedrijfsoppervlakte zal daarmee verdubbelen. We hopen in augustus klaar te zijn. En hopelijk is tegen dan deze crisis ook weer lang verleden tijd.”