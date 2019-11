Tot 24 maanden cel maar vooral verdere begeleiding voor trio voor verkoop kilo’s cannabis LSI

19 november 2019



Bron: LSI 0 Harelbeke Drie dertigers uit Harelbeke en Zwevegem zijn door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 15 tot 24 maanden cel en boetes van 4.000 tot 8.000 euro voor de verkoop van kilo’s cannabis, goed voor een omzet van zo’n half miljoen euro. Zo’n 175.000 euro drugsgeld is verbeurd verklaard.

Op 9 juni 2017 kon de politie David L. (31) uit Harelbeke oppakken. Al langer hadden ze in de gaten dat hij zich wel eens met drugshandel bezig zou kunnen houden. Hij bleek 607 gram cannabis op zak te hebben, verdeeld in 25 zakjes. Een huiszoeking die volgde leverde nog eens 857 gram cannabis in een frigobox, heroïne, amfetamines en ruim 11.000 euro cash geld op. Tijdens het onderzoek bleek dat L. de cannabis samen met Kevin G. (34) uit Zwevegem kocht. Ze investeerden elk de helft van het geld, kregen daardoor een grotere korting en haalden de drugs met gehuurde wagens,… Het spul verkopen deden ze wel elk apart. Een huiszoeking bij Kevin G. leverde twee zakken van een halve kilogram cannabis op die hij over de haag smeet toen de politie aanklopte. David L. deed een beroep op Samuel V. (31) uit Harelbeke om de aangekochte drugs te stockeren. Op de zolder van die leeftijdsgenoot bleek bij een huiszoeking ruim 3 kilogram cannabis te liggen.

Voorhechtenis als effectieve straf, rest voorwaardelijk

David L. en Kevin G. vlogen na de huiszoeking vier maanden achter tralies. Voor G. gebeurde dat tijdens zijn wittebroodsweken want amper 14 dagen voordien was hij in het huwelijksbootje gestapt. “Mijn aanhouding was eigenlijk een opluchting”, klonk het bij David L. “Ik leefde niet in luxe maar leefde wel enkele jaren met de opbrengst van de drugshandel.” De rechter gaf hem 24 maanden celstraf, waarvan de helft effectief. Hij moet naast zijn boete van 8.000 euro ook 129.000 euro drugsgeld ophoesten. Zelf is hij ondertussen naar eigen zeggen van de drugs af. De bachelor agro- en biotechnologie schreef zich dit academiejaar opnieuw in voor een bijkomende managementopleiding. Kevin G. laat zich sinds zijn vrijlating begeleiden, kreeg een zoontje, haalde een diploma, een rijbewijs C en heeft een vaste job. Hij moet niet meer terug naar de cel want de rechter sprak enkel de periode van voorhechtenis als effectieve celstraf uit. De rest van de 20 maanden zijn voorwaardelijk, voor Samuel V. is dat de rest van 15 maanden. Ze moeten zich allen de komende jaren wel nog aan enkele voorwaarden houden.