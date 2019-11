Toppianist brengt muziek van Peter Benoit Joyce Mesdag

08 november 2019

16u05 2 Harelbeke Op vrijdag 15 november speelt toppianist Jozef De Beenhouwer een uniek concert met muziek van Peter Benoit in de Sint-Augustinuskerk van Stasegem.

Jozef De Beenhouwer behoort tot de top van de pianisten in Vlaanderen. Samen met sopraan Liesbeth Devos brengt hij een recital waarbij naast muziek van Peter Benoit ook andere Vlaamse componisten aan bod komen.Jozef De Beenhouwer en Liesbeth Devos brengen gekende en minder gekende muziek van Peter Benoit maar ook van andere Vlaamse componisten zoals August De Boeck, Joseph Ryelandt, Marinus De Jong en Lodewijk Mortelmans.

De organisatie ligt in handen van CC het SPOOR die hiervoor samenwerkt met het Peter Benoitfonds uit Antwerpen. Dit fonds bewaart en promoot de nalatenschap van Peter Benoit en andere Vlaamse componisten en organiseert regelmatig concert met muziek van Peter Benoit. Het concert start om 20 uur. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.cchetspoor.be, tickets@cchetspoor.be, 056/73.34.20 of aan de balie van CC het SPOOR.