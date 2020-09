Tony Soli heeft alles om nieuwe publiekslieveling te worden bij Harelbeke: “Vertrouwen niet beschamen” Piet Balcaen

08 september 2020

12u07 0 Harelbeke Afgelopen zondag effende Lamin ‘Tony’ Soli het zegepad voor zijn nieuwe club KRC Harelbeke tegen bekeropponent Elene-Grotenberge (3-0). Kan tellen als binnenkomer. Tony Soli heeft aardige voetjes en serieus wat snelheid. Hij heeft alles om de nieuwe publiekslieveling te worden bij de tweedenationaler.

Trainer Bruno Derveaux omschrijft zijn nieuwe vleugelspits als een ‘circusartiest met de bal aan de voet’. “Leuk om te horen”, reageert Tony met een Nederlands accent wanneer we hem om een reactie vragen. “Waar ik die techniek heb geleerd? Ik ben eigenlijk een pleintjes- of straatvoetballer. Ik ben geboren en opgegroeid in Gambia. Ik voetbalde er jarenlang met mijn vrienden, maar nooit in ploeg- of in competitieverband. Mijn leven veranderde compleet toen mijn mama een Nederlandse man leerde kennen. Op vijftienjarige leeftijd verhuisde ik samen met mama, broer en zus naar Arnhem. Papa Lamin, wiens naam ik officieel draag, bleef achter. Mama gaf me de naam Tony.”

Kampioen in Nederland

“Ik sloot me in Nederland meteen aan bij PDZ, een club op laag niveau, maar al snel belandde ik bij een eerste- en later tweede amateurklasser (RKHVV en Duno, red.) waarmee ik trouwens de titel pakte. Twee jaar geleden deed de liefde me in Engeland belanden. Maar omdat die liefde niet lang bleef duren, keerde ik zes maanden later weer naar het vasteland. Niet meer richting Nederland, maar richting België en meer bepaald Gent. Via mijn werkgever (Remco, red.) die bestuurslid was bij Sparta Petegem belandde ik bij de Oost-Vlaamse tweede amateurklasser. Enkele maanden geleden maakte ik de overstap naar Harelbeke. Mijn vriend Moulaye Sy had in januari al getekend voor Harelbeke en vroeg mij tijdens de coronacrisis of ik zin had om even mee te trainen in Harelbeke. De trainer stond dit toe en was blijkbaar gecharmeerd door mijn voetbalkunstjes. Anders had ik geen contract gekregen. Ik wil het vertrouwen dat de club in mij stelt, niet beschamen.”

Ambities

“Over ambities wil ik me niet uitspreken. Ik wil zoveel mogelijk winnen met Harelbeke en vooral zelf veel wedstrijden spelen. De rest volgt vanzelf”, aldus nog Soli. “We hadden het zondag in de bekermatch tegen eerste provincialer Elene-Grotenberge niet onder de markt. Vooral in de openingsfase was de tegenstander heel gretig. Mijn openingsdoelpunt die er kwam na doorkoppen van Enzo Vandekerckhove, bracht rust in de ploeg. Ik ben blij dat ik meteen mijn steentje heb kunnen bijdragen.”