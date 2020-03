Tapijt waar je geen vlekken op kan maken? Lano ontwikkelde dat, en het ligt nu bij Maelstede Joyce Mesdag

05 maart 2020

16u39 0 Harelbeke Een tapijt waar geen vlekken op komen? Textielbedrijf Lano uit Harelbeke ontwikkelde er zo ééntje en het mocht er domein Maelstede intussen mee uitrusten. “We hebben vooraf enkele vierkante meter uitgetest”, zegt Gregory Van Wonterghem van Huis Van Wonterghem. “En met succes: rode wijn, mosterd, hondenpoep… alles krijg je eruit.”

Voor veel mensen is vast tapijt een no-go. “Omdat ze allergisch zijn voor tapijt, horen we vaak”, zegt Joseph Lano, CEO bij taptijbedrijf Lano. “Of omdat het zo snel vuil wordt aangezien je het niet gemakkelijk kan reinigen.” Dus werkten ze bij Lano de voorbije jaren aan een oplossing. “Het gaat om een tapijt dat gemaakt is van kunststof, een nieuw soort polymeer, waar zich géén vuil kan aan hechten.”

Het Amerikaanse bedrijf Mohawk heeft de technologie ontwikkeld, en Lano heeft daar, sinds 2011, op verder gewerkt. “Het komt er op neer dat nanopartikels in het tapijt verhinderen dat er zich nog andere stoffen kunnen vastklampen. Dat betekent dat onze ‘Forever Clean’-tapijten geen probleem vormen voor mensen die last hebben van allergieën, én dat ze vlekvrij zijn.”

Bij Huis Van Wonterghem in Kuurne klonk dat als muziek in de oren. “Wij kiezen in domein Maelstede al sinds jaar en dag voor vast tapijt”, zegt Gregory Van Wonterghem van Huis Van Wonterghem. “Omdat het voor de akoestiek ideaal is, voor een huiselijke sfeer zorgt, en het ook gewoon heel mooi oogt.”

Maar het is inderdaad niet de gemakkelijkste vloerbedekking voor in een feestzaal. “Als er iets gemorst wordt op vast tapijt, dan is het niet gewoon opgelost met een dweil en water… Om de zoveel tijd moesten we ons tapijt een grondige beurt geven. Dan lieten we schoonmaakproduct in het tapijt trekken en daarna werd dat met een speciale machine terug verwijderd. Dat proces is niet alleen tijdrovend, het verslijt een tapijt nog sneller. Om de drie jaar moesten we ons tapijt laten vervangen.”

Maar dat zou nu verleden tijd zijn met ‘Forever Clean’ van Lano. “Het klonk een beetje te mooi om waar te zijn, dus hebben we dat hier uitvoerig getest”, zegt Van Wonterghem. “Op een proefstuk van paar vierkante meter hebben we met van alles en nog wat gemorst: rode wijn, mosterd,… ja zelfs hondenpoep dat via een schoen mee naar binnen kan komen. We hebben alle vlekken er vrij eenvoudig terug uit gekregen.”

Dus kreeg heel domein Maelstede een laagje nieuw tapijt van Lano. “We hebben nu ook voor een bleker tapijt kunnen kiezen. In het verleden kon dat niet, omdat je daar vlekken te snel op ziet. Het ziet er niet alleen mooi uit, het is ook superzacht. Lano mag internationale klanten hier mee naartoe nemen om dit topproduct te tonen.”