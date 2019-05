Studenten Vives schenken opbrengst benefiet aan vzw Work in Progress Joyce Mesdag

22 mei 2019

Vijf studenten sociaal-agogisch werk in afstandsonderwijs bij VIVES hebben een benefiet georganiseerd ten voordele van Work in Progress vzw. “Work in Progress vzw is een prachtig initiatief in Harelbeke, waar mensen met een psychische kwetsbaarheid een thuis kunnen vinden met ondersteuning op maat en dit allemaal door vrijwilligers”, vertellen studenten Lieselot Beeckaert, Christine Braem, Patty Deleu, Marc Devaere en Sabrina Vandenbussche. De studenten hebben een cheque met de opbrengst van de benefiet, zo’n 2700 euro, overhandigd aan Tine Van Belle, de coördinator van Work in Progress vzw. De benefiet vond plaats op 5 mei in het voormalig klooster van de Zusters Augustinessen. Er werden taarten verkocht, en er waren ook enkele optredens en er werden ook 23 gedoneerde kunstwerken geveild.