Stefanie uit Kuurne blaast De Banmolens nieuw leven in: “Verse pannenkoeken, wafels en roomijs van de bakker” Joyce Mesdag

06 juli 2020

15u28 0 Harelbeke Stefanie Huysman (47) uit Kuurne zal de populaire zaak Banmolens in Harelbeke, langs de oevers van de Leie, nieuw leven in blazen. Nadat de vorige zaakvoerder het in december vorig jaar voor bekeken hield toen de Leiewerken er maar bleven duren, kan Stefanie een vliegende start maken.

Stefanie startte haar carrière in de bakkerij van haar vader, bakkerij Martin. “Daarna heb ik twee eigen restaurants uitgebaat: Brasserie Stefanie’s in Kortrijk en Bleu Blanc in Waregem. Het laatste jaar heb ik als freelancer losse opdrachten gedaan in de zaal en in de keuken van andere restaurants”, vertelt Stefanie. “Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: ik wilde opnieuw iets opstarten. Toen ik tijdens de coronalockdown aan het joggen was langs het water, passeerde ik de Banmolens. Tot mijn verbazing zag ik dat de zaak over te nemen was. Ik ben meteen naar mijn ouders gelopen. ‘Echt iets voor jou’, vonden ook zij.”

Papa helpt

Stefanie is momenteel druk in de weer met de grote schoonmaak, om de zaak na een sluiting van acht maanden opnieuw klaar te krijgen voor de opening in augustus. “Ik ga voor een tearoomconcept, met verzorgde snacks en lunches, en gebak, roomijs, pannenkoeken en wafels in de namiddag. ’s Avonds sluit de zaak, behalve op zomerse dagen. Mijn papa, die intussen 70 jaar is en al een tijdje met pensioen is gegaan, ziet het helemaal zitten om mee te helpen. Hij zal het deeg maken voor mijn pannenkoeken en wafels, mijn gebak bakken, en roomijs draaien. Hij staat net als ik te popelen om te starten.”

Na zo’n lastige periode voor de horeca een nieuwe zaak starten vergt veel moed. Maar Stefanie kijkt de toekomst vol vertrouwen tegemoet. “Het is een prachtlocatie, waar sowieso veel wandelaars en fietsers voorbijkomen. Ik heb geen schrik.”