Stedelijke Basisschool Noord Hulste opent leeslab om iederéén aan het lezen te krijgen Joyce Mesdag

18 december 2019

22u29 0 Harelbeke De Stedelijke Basisschool Noord in Hulste heeft voortaan een ‘Leeslab’. Met het leeslab wil de school kinderen die uit zichzelf eigenlijk niet zo graag lezen aan het lezen krijgen.

“Omdat er de laatste dagen zoveel te doen is om het leesplezier en het leesniveau van de leerlingen in het lager onderwijs, willen wij op een positieve manier gaan anticiperen”, zegt Ilse Holvoet, zorgcoördinator bij SBN Hulste. “Op onze school kunnen kinderen op een leuke manier aan de slag met boeken. We hebben een hele nieuwe containerklas ingericht als LeesLab. Er zijn veel kinderen die uit zichzelf niet graag lezen. Omdat ze het niet zo goed kunnen lezen, omdat ze niet goed kunnen focussen of simpelweg omdat ze niet goed kunnen stilzitten. Die kinderen gaan we met doe-opdrachten, waarvoor ze dingen opzoeken, toch aan het lezen krijgen.